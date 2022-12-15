«Всем будет интересно»: страны ЕС не дают информации о диверсии на «Северном потоке»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 28

Песков: Кремль еще не получил никакой информации о расследовании по диверсии на «Северном потоке»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Томас Юджстер; © РИА Новости Сергей Гуснеев; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

В России не получали обновленной информации о взрывах на газопроводе.

Решение Канады возобновить санкционные ограничения по турбине «Северного потока» вряд ли окажет какое-либо существенное влияние на Россию. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, вышеуказанные санкции будут бить по европейским потребителям.

«Ну, собственно, санкции эти по-прежнему, они будут бить не только по тем, против кого они нацелены, но и против европейских потребителей», — сказал Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что на «Северный поток» на данный момент могут повлиять только ремонт или запуск уцелевшей ветки. Песков рассказал, что Кремль еще не получил никакой информации о продвижения расследования по диверсии на Северном потоке.

«Не знаем, насколько страны, в экономической зоне которых произошла диверсия, будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины. Это на будет всем интересно узнать. Пока нет решений о запуске уцелевшей ветки, поэтому вряд ли это как-то повлияет», — отметил Дмитрий Песков и добавил, что турбина, безусловно, нуждается в сервисе и ремонте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле анонсировали указ Путина с ответом на потолок цен на нефть.

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