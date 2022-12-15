Удар в спину: почему принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II

Самолет принца Гарри коснулся земли спустя 15 минут после объявления о смерти королевы. Кто помешал ему увидеть бабушку в последний раз?

Принц Гарри не успел проститься с покойной королевой Елизаветой II из-за козней родного брата. В новом эпизоде документального фильма Гарри и Меган рассказали, как им блокировали доступ к монаршей особе ложью и агрессией.

По словам рыжеволосого принца, приняв решение о переезде из Великобритании, он собрал некий «семейный совет». На встрече Гарри объяснил свою позицию и в ответ услышал оскорбления от отца — принца Чарльза и ныне короля Карла III. Родной брат и любимец публики принц Уильям начал буквально «орать» на Гарри, а королева в это время «просто сидела и слушала», что разбило сердце внука.

«Я был в ужасе от того, что мой родной брат кричит на меня, мой отец говорит абсурдные вещи. А моя бабушка в это время просто тихо сидела и как будто все это принимала», — разоткровенничался принц.

Несмотря на пересуды британских таблоидов, королева Елизавета II не испытывала неприязни к Меган Маркл. Как вспомнил принц Гарри, после переезда она пригласила пару на ночевку, но когда они приехали, то были отосланы прислугой с холодной репликой «королева занята». В шоке позвонив бабушке, Гарри узнал, что та ничего не подозревала и ждала их.

Мстительные члены королевской семьи не изменили отношения к беглому принцу даже тогда, когда королева буквально умирала на их глазах.

Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы в 6:30 вечера по местному времени. Самолет принца Гарри коснулся земли спустя 15 минут после объявления. Многие недоумевали, почему он так долго добирался в Шотландию и не смог быть рядом и держать руку умирающей бабушки.

Как рассказал Гарри, о плохом состоянии здоровья королевы он узнал из прессы. Отец и старший брат не удостоили его даже звонком в такой важный час.

Ранее 5-tv.ru приводил шокирующее заявление принца Гарри о том, что королевская семья уготовила для Меган Маркл участь принцессы Дианы.