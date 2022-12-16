Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Сообщения об ударах приходят из разных уголков Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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Тема:
Спецоперация

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрыве в Деснянском районе Киева. По его словам, на место случившегося сейчас выезжают спасатели.

«Взрывы в Деснянском районе столицы. На место выезжают все службы», — написал он в Telegram.

В том числе Кличко призвал киевлян не выходить из укрытий. Удары также прогремели и в Днепровском районе Киева.

Стоит отметить, что до этого сообщали о похожих на взрывы звуках, прогремевших в столице Незалежной.

Судя по данным украинских СМИ, такие же хлопки были слышны в Харьковской области. В администрации Черкасской области отметили высокий риск ударов по региону. В Сумской области заявили о превентивном отключении электроэнергии.

Российские войска начали наносить точечные удары по объектам инфраструктуры и военного управления Украины после теракта украинских националистов на Крымском мосту. Это стало ответом на террористические действия боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массированном ударе по инфраструктуре Украины.

Тема:
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