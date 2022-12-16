Российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными.
Фото: www.globallookpress.com / Sadak Souici
Российские военнослужащие посредством ударов артиллерии ликвидировали свыше 50 националистов Украины, две их боевые машины пехоты и три пикапа ВСУ. Об этом заявил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций», — заявил он.
По словам Игоря Конашенкова, ВС РФ успешно отразили три атаки украинских боевиков в районе населенных пунктов Артемовск и Шумы в ДНР и Белогоровки в ЛНР. В результате этого подразделения противника были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили три боевые бронемашины, два автомобиля и более 40 военнослужащих убитыми и ранеными.
Стоит отметить, что в конце прошлой недели российские войска активно наступали на краснолиманском направлении и занимали выгодные рубежи и позиции. Как тогда отмечали в Минобороны, у населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха ЛНР боевики пытались контратаковать позиции российских войск посредством трех штурмовых групп, однако в ответ получили встречный огонь от ВС РФ. Противник был отброшен на исходные позиции. Тогда потери националистов составили 65 человек убитыми.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС РФ сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 войск Украины.
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