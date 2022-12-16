Питерское солнце ушло в отпуск: лишь трижды за месяц оно появлялось на небе

Петербургское солнце, похоже, ушло в отпуск. В этом декабре жители видели его только трижды. И выглянуло оно часа на три.

По словам синоптиков, это еще хорошо для самого темного месяца. Бывает, что оно появляется лишь к Новому году.

Зато эта зима проходит без перепадов температур. В городе до -5, и это ниже нормы. Что не скажешь про осадки. За последние несколько дней Петербург заметало так, что не все водители, захотели раскапывать свои машины. И, видимо, предпочли оставить их под снегом до весны.

Ну, а в Москве, где декабрь уже перевыполнил план по осадкам, некоторые прокладывают в сугробах себе дорогу сами, переделав старенькую «Оку» под снегоуборщик.