Когда на Украине воцарится мир, лидер Незалежной ответит за нарушение Минских соглашений, развал страны и крах в экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта в стране, ведь тогда ему придется ответить за все сделанное, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

По его мнению, воцарение мира в стране глава Незалежной воспринимает как физическую или политическую смерть.

«Зеленский — заложник войны и политический камикадзе. Тогда ему придется за все отвечать: за нарушение Минских соглашений, за развал страны, ее экономический крах и огромные фронтовые потери», — сказал Константинов.

Поэтому состояние вечного конфликта Зеленский воспринимает как шанс на спасение. Однако то, что, по мнению главы государства, является возможной защитой, для граждан страны губительно.

«В итоге не останется ни одного украинца на территории этой страны — кто в бегах, кто в могилах», — отметил он.

Вместе с тем мир на Украине и не выгоден команде Зеленского, которая зарабатывает на разрастании конфликта, разворовывая помощь от западных стран.

«Команда наркоманов и креативщиков зарабатывает на всем этом серьезные деньги, разворовывая поступающую от Запада помощь», — добавил Константинов.

Вести сейчас переговоры с Украиной России не стоит, потому что диалог киевская власть воспринимает как дополнительное время для подготовки ВСУ к боевым действиям, заключил политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто призывает Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.