Массированный удар ВС РФ сорвал переброску оружия Киеву с Запада

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 1 024

Украинские комплексы ПВО значительно израсходовали ресурс из-за отражения удара по ложным целям.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Переброска оружия Киеву с Запада была сорвана массированным ударом Армии России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул представитель ведомства.

Выдвижение резервов противника в зону боевых действий в результате проведенной операции накануне было блокировано. Также свою работу остановили оборонные предприятия Незалежной, где было налажено производство и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов.

Хитрость российских военных значительно израсходовала ресурс украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО), а также поставленных Киеву западных аналогов. В частности, противником отражались удары по специально запущенным ложным целям.

Еще одним достижением массированного удара ВС РФ 16 декабря стало вскрытие позиций и дальнейшее уничтожение четырех радиолокационных станций украинских ЗРК С-300, которые были расположены в Днепропетровской и Запорожской областях. А непрофессиональные действия украинских расчетов ПВО нанесли серьезный урон гражданской инфраструктуре страны.

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