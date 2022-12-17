Массированный удар ВС РФ сорвал переброску оружия Киеву с Запада
Украинские комплексы ПВО значительно израсходовали ресурс из-за отражения удара по ложным целям.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Переброска оружия Киеву с Запада была сорвана массированным ударом Армии России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул представитель ведомства.
Выдвижение резервов противника в зону боевых действий в результате проведенной операции накануне было блокировано. Также свою работу остановили оборонные предприятия Незалежной, где было налажено производство и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов.
Хитрость российских военных значительно израсходовала ресурс украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО), а также поставленных Киеву западных аналогов. В частности, противником отражались удары по специально запущенным ложным целям.
Еще одним достижением массированного удара ВС РФ 16 декабря стало вскрытие позиций и дальнейшее уничтожение четырех радиолокационных станций украинских ЗРК С-300, которые были расположены в Днепропетровской и Запорожской областях. А непрофессиональные действия украинских расчетов ПВО нанесли серьезный урон гражданской инфраструктуре страны.
- 17 дек
- Минобороны: потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 30 человек
- 17 дек
- С высокой точностью: преимущества российского комплекса «Пенициллин»
- 17 дек
- Кошкин об обвинениях в сторону России по СВО: «Пытаются до конца измотать»
- 17 дек
- «Новые и мощные»: ВС РФ получила комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин»
- 17 дек
- Путин заслушал предложения по ходу спецоперации
- 17 дек
- Одно лицо: с кем из полководцев Петра I Залужный сравнил Суровикина
- 17 дек
- Над хранилищем Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол
- 17 дек
- САУ 2С1 «Гвоздика» не знает пощады: лучшее видео из зоны СВО за день
- 17 дек
- «Мы никакие не братья»: Елене Ксенофонтовой не стыдно быть русской на фоне СВО
- 17 дек
- «Я — ювелир, я — наводчик»: депутат Милонов рассказал о своей службе в ВС РФ
Читайте также
93%
0.31 68.78
0.33
Нашли ошибку?