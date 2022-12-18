В воскресенье в Москве ожидается новый сильный снегопад

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Снежная, холодная и ветреная погода наблюдается практически по всей территории России.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

На территории практически всех федеральных округов России на этих выходных неблагоприятные погодные условия.

На Дальнем Востоке снегопады и сильный ветер, в Магаданской области до 45 метров в секунду. Это в прямом смысле слова ураганная сила. Которая сбивает людей с ног, а автомобили выбрасывает с обледенелых трасс. Чуть с меньшей интенсивностью, но также задувает в Поволжье, метель с липким снегом заметает трассы.

В Центральном федеральном округе — особенно снежно. В Москве за 5 дней выпала месячная норма осадков. И в воскресенье ожидается новый снежный залп. Столица вставала несколько раз в девяти-десяти бальных пробках. Похожая картина была и в Петербурге. Сугробы — это конечно, красиво, но если вы не за рулем.

В субботу на огромную территорию Черноземья и вниз по Дону до Азовского моря и Кавказа опустился густой туман. Или, как его часто называли в соцсетях, супертуман. Залетел циклон, потеплело, и вот, пожалуйста.

Но в ночь с воскресенья на понедельник на европейской территории страны, как ожидается, подморозит до минус 11-минус 13. Урал и Сибирь прочувствует и минус 20, и минус 30.

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Погода
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