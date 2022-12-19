Залп, другой, третий: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Иван Обухов
Иван Обухов 16

Минобороны России публикует видео боевой работы артиллеристов и летчиков

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Минобороны России публикует видео боевой работы артиллеристов и летчиков.

Минобороны России публикует видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня «Град».

Артиллеристы обрушивают на головы врага 122-мм реактивные снаряды и разбивают опорные и командные пункты, бьют по скоплению живой силы противника, уничтожают артиллерийские и минометные батареи, жгут технику врага.

Сделав мощный залп, машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и снова бьют врага.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали патрулирование и прикрытие действий бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Тема:
Спецоперация
18 дек
Спутники не спасли: как российские военные обвели вокруг пальца ВСУ и НАТО
18 дек
В НАТО раскрыли сценарий, которого боятся власти Украины
18 дек
Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения огня на Украине
18 дек
Российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР
18 дек
Губернатор Белгородской области подтвердил гибель мужчины при обстреле ВСУ
18 дек
Четверо пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
18 дек
Глава Минобороны РФ посетил зону проведения СВО
18 дек
Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе войск, участвующих в СВО
18 дек
NYT: США пытались помешать Украине убить главу Генштаба РФ Герасимова
17 дек
Армия России в ДНР уничтожила две диверсионные группы ВСУ
-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
64.61
0.31 68.78
0.33
Большой любовный гороскоп 2023: названы лучшие даты для свадьбы и поиска...

Последние новости

6:12
«Снова беременна?» — Певица Нюша обнажила округлившийся живот
6:00
Залп, другой, третий: лучшее видео из зоны СВО за день
5:46
Более сотни человек пострадали из-за галлюциногенного шпината в Австралии
5:30
Любовь Аксенова об опыте травмирующих отношений: «Думала, что это любовь»
5:14
На Западе нашли способ окончательной победы над Россией
5:00
Большой любовный гороскоп 2023: названы лучшие даты для свадьбы и поиска партнера

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
«Как же на самом деле хреново»: певица Слава подавлена расставанием с Данилицким
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023