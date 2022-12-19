Залп, другой, третий: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России публикует видео боевой работы артиллеристов и летчиков
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Минобороны России публикует видео боевой работы артиллеристов и летчиков.
Минобороны России публикует видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня «Град».
Артиллеристы обрушивают на головы врага 122-мм реактивные снаряды и разбивают опорные и командные пункты, бьют по скоплению живой силы противника, уничтожают артиллерийские и минометные батареи, жгут технику врага.
Сделав мощный залп, машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и снова бьют врага.
В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали патрулирование и прикрытие действий бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.
Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
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