Залп, другой, третий: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России публикует видео боевой работы артиллеристов и летчиков.

Минобороны России публикует видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня «Град».

Артиллеристы обрушивают на головы врага 122-мм реактивные снаряды и разбивают опорные и командные пункты, бьют по скоплению живой силы противника, уничтожают артиллерийские и минометные батареи, жгут технику врага.

Сделав мощный залп, машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и снова бьют врага.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали патрулирование и прикрытие действий бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.