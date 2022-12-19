Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды во многих регионах

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Север ЦФО, Поволжье и Урал окажутся во власти морозов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru

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Погода

Ближайшие несколько дней территории к северу и востоку от Москвы, а также Урал окажутся во власти морозов.

По данным Гидрометцентра, в Ивановской области столбик термометра опустится до минус 18-ти градусов, а в Пермском крае — до минус 26-ти.

Поволжье накроют дожди с мокрым снегом. Особенно тревожную ситуацию синоптики прогнозируют в Башкирии, где дожди будут ледяными.

И на юге России обещают настоящую зиму — на Кубани и в Крыму, где только что были зафиксированы рекордные плюсовые температуры, пройдут снегопады.

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