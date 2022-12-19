У берегов Камчатки ожидается шторм с десятиметровыми волнами
По данным местного управления МЧС, к берегам полуострова приближается тихоокеанский циклон.
Фото, видео: Salvador Sas / ТАСС; 5-tv.ru
У берегов Камчатки в ближайшие часы ожидается шторм с десятиметровыми волнами.
По данным местного управления МЧС, к берегам полуострова приближается тихоокеанский циклон, который несет сильный ветер и снегопады.
Спасатели советуют местным жителям соблюдать осторожность и отмечают, что опасные погодные явления продлятся несколько дней.
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