Российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР
Минобороны России сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Сейчас бойцы ВС РФ завершают зачистку населенного пункта от остатков украинских войск.
В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими войсками села Яковлевка в Донецкой народной республике (ДНР).
«На донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Он добавил, что сейчас российские бойцы завершают зачистку села от остатков украинских войск.
Накануне российские войска массированным ударом по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины сорвали планы противника по переброске оружия, боеприпасов и живой силы в районы боевых действий. Также были остановлены военные производства на подконтрольной киевскому режиму территории.
Также сообщалось, что Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия на донецком направлении. По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное в ДНР российские подразделения рассеяли скопления сил противника ударами артиллерии и действиями штурмовых групп.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону проведения специальной военной операции, проверив передовые позиции и лично пообщавшись с бойцами.
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