В Москву идет потепление

Начнем с новости о том, как обильные снегопады вмешались в работу врачей Скорой помощи и едва не привели к трагедии.

В подмосковном Краснознаменске обрушились строительные леса, пострадали рабочие, и медики, которые получили вызов, увязли в сугробах. На помощь бросились прохожие. Только так, совместными усилиями, Скорую удалось вытолкнуть из заноса. Двоих пациентов, в итоге, забрали в тяжелом состоянии.

Снегопад, накрывший столичный регион, стал рекордным за последние 80 лет. Но и ненадолго, в ближайшее время Москву ожидает плюсовая температура и будет, как прямо сейчас в Уфе.

Там все внезапно растаяло и по шоссе понеслись потоки воды, а где-то автомобили буквально плыли. Впрочем, уже завтра эти же дороги превратятся в идеальный каток, в башкирской столице обещают минус 18.