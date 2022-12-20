В Москву идет потепление
К середине недели в столице ожидается плюсовая температура.
Фото, видео: 5-tv.ru
Начнем с новости о том, как обильные снегопады вмешались в работу врачей Скорой помощи и едва не привели к трагедии.
В подмосковном Краснознаменске обрушились строительные леса, пострадали рабочие, и медики, которые получили вызов, увязли в сугробах. На помощь бросились прохожие. Только так, совместными усилиями, Скорую удалось вытолкнуть из заноса. Двоих пациентов, в итоге, забрали в тяжелом состоянии.
Снегопад, накрывший столичный регион, стал рекордным за последние 80 лет. Но и ненадолго, в ближайшее время Москву ожидает плюсовая температура и будет, как прямо сейчас в Уфе.
Там все внезапно растаяло и по шоссе понеслись потоки воды, а где-то автомобили буквально плыли. Впрочем, уже завтра эти же дороги превратятся в идеальный каток, в башкирской столице обещают минус 18.
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