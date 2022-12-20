Китайцев разозлила провокация в обращении Минобороны Украины

Украинские власти заявили о готовности разделить победу со странами-помощницами, среди которых оказался Китай.

Читатели китайской газеты «Гуаньча» жестко отреагировали на послание Министерства обороны Украины к странам, которые оказали Киеву поддержку.

«Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами», — заявили в ведомстве.

Так украинцы подписали видеоролик, в котором показали флаги 52 стран и несколько снимков якобы иностранных наемников, выступающих на стороне Вооруженных сил Украины. В числе «помощников» оказался и Тайвань, который Китай считает частью своей территории.

Такая провокация не оставила китайцев равнодушными.

«Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая»;

«Теперь, когда я думаю об этой стране, мое сердце больше не тревожится»;

«Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет», — такие комментарии оставили под публикацией.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад уже не в состоянии скрывать правду о состоянии украинской армии.