«Франциска» придет в Петербург
Циклон Франциска придет в Петербург и Ленинградскую область
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
На город и область обрушатся ледяной дождь и сильный ветер.
На Петербург и Ленинградскую область сегодня обрушатся ледяной дождь и сильный ветер. Виной тому циклон «Франциска».
В то же время в столичном регионе самая холодная ночь этой зимы. Столбик термометра в городе опустился до минус 14 градусов, а по области — и вовсе до минус 20-ти.
Впрочем, уже днем в Москве и Подмосковье Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление, почти на 10 градусов. К вечеру будет около нуля, а начиная с завтрашнего дня москвичей ждут уже плюсовые температуры.
Кроме того, с оттепелью в регион придут осадки — дождь и мокрый снег.
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