Циклон Франциска придет в Петербург и Ленинградскую область

«Франциска» придет в Петербург

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Погода

На город и область обрушатся ледяной дождь и сильный ветер.

На Петербург и Ленинградскую область сегодня обрушатся ледяной дождь и сильный ветер. Виной тому циклон «Франциска».

В то же время в столичном регионе самая холодная ночь этой зимы. Столбик термометра в городе опустился до минус 14 градусов, а по области — и вовсе до минус 20-ти.

Впрочем, уже днем в Москве и Подмосковье Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление, почти на 10 градусов. К вечеру будет около нуля, а начиная с завтрашнего дня москвичей ждут уже плюсовые температуры.

Кроме того, с оттепелью в регион придут осадки — дождь и мокрый снег.

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