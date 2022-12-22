Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 106

Теперь знаменитый инвестор будет главой непризнанной Нагорного Карабаха.

Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Российский лидер Владимир Путин подписал заявление о выходе из гражданства России миллиардера Рубена Варданяна. В сентябре инвестор заявил, что покинет РФ и переедет в Нагорный Карабах. Указ президента был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: 1) Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении», — сообщается в документе.

Стоит отметить, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил на пост главы правительства предпринимателя Рубена Варданяна, после того как тот отказался от гражданства России и принял решение покинуть страну.

Судя по данным журнала Forbes, состояние Варданяна оценивается в один миллиард долларов. Ранее он находился на 116-м месте в рейтинге российских богачей. Перед переездом в Карабах он передал все активы в России под управление партнеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Дуров стал богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах.

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