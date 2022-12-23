В МИД РФ назвали условия для обсуждения Москвой гарантий безопасности с Западом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

МИД РФ: Москва готова обсудить гарантии безопасности после ухода военных НАТО из Украины

В МИД РФ назвали условия для обсуждения Москвой гарантий безопасности с Западом

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Москва неоднократно предпринимала попытку урегулировать разногласия. Все они были отвергнуты. Теперь власти России ожидают инициативы со стороны Запада.

Россия готова обсудить гарантии безопасности, если военнослужащие НАТО покинут Украину, Запад прекратит накачивать киевский режим оружием, а также официально признает новые территориальные изменения. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Он отметил, что Россия сейчас ожидает инициативы со стороны Запада, ведь Москва неоднократно предпринимала попытку урегулировать разногласия. Все предложения российских властей были отвергнуты.

«Под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», — сказал Дарчиев.

Он еще раз напомнил, что спецоперация была вынужденной мерой, которая сорвала фактический геноцид русских в Донбассе.

«В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет», — заключил он.

К слову, в минувший четверг на пресс-конференции после заседания Госсовета президент России Владимир Путин отметил, что рано или поздно все конфликты заканчиваются путем переговоров. При этом Москва не отказывается от них, но руководство Украины само себе запретило вести переговоры.

«Это выглядит несколько необычно, странно, я бы даже сказал», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой стране нашлось западное вооружение, которое отправляли Украине.

Тема:
Спецоперация
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