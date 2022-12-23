«Это не шутки» — Байден строго предупредил американцев

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Байден призвал американцев уехать из охваченных снегопадом штатов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Preston Ehrler; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Циклон в США только набирает свою силу, а уже привел к первым жертвам.

Снежный апокалипсис в США привел к первым жертвам. Пять человек погибли в результате аварий на дорогах. Видимость из-за метели там практически нулевая. Губернаторы шести штатов ввели чрезвычайное положение. Циклон только набирает силу.

В этой ситуации Джо Байден взял на себя роль ведущего прогноза погоды, но только посеял панику.

«Если у вас есть планы уехать на праздники, то делайте это сейчас же. Это не шутки. Я прошу даже своих сотрудников уехать сегодня вечером, максимум завтра. Вы можете поговорить со мной по телефону, если нужно», — заявил он американцам с экрана телевизора.

А в штате Колорадо сильная метель привела к полному отсутствию видимости на дорогах. Водителям пришлось передвигаться почти вслепую. А в некоторых районах температура опустилась до минус 35 градусов.

Тема:
Погода
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