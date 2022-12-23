Нашими военными были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Российские войска 23 декабря успешно продолжают свое наступление, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В частности, наши военные со всей мощностью уничтожают американское оружие, которое так старается заполучить президент Украины Владимир Зеленский.

«Около села Ивано-Дарьевка в ДНР российские силы уничтожили произведенную в США станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также удар нанесен по станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300, расположенной неподалеку от Харькова», — говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Комиссаровка Луганской народной республики перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Также в результате ударов уничтожены более 80-ти военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Противник потерял два танка и свыше 10 военных автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного в ДНР уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Россия продолжает проведение СВО в Донбассе с целью защиты мирного населения от украинских националистов. Российские войска освободили ряд территорий. Конечная цель военных РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как армия России уничтожила позиции украинских «Градов».