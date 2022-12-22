Сила против смерча: армия России уничтожила позиции украинских «Градов»

Бойцы РФ продолжают уничтожать силы противника при помощи новейших видов вооружения.

Армия России нанесла два ракетных удара по позициям украинских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня „Град“ и „Смерч“ в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР)», — сказал генерал-лейтенант.

До этого российское оборонное ведомство опубликовало лучшее видео из зоны специальной военной операции (СВО). Была показана работа артиллеристов, которые занимают огневые позиции и наносят удар по целям противника. Также для уничтожения тяжело бронированной техники применяются кумулятивные, подкалиберные и бронебойные боеприпасы.

Россия продолжает проведение СВО в Донбассе с целью защиты мирного населения от украинских националистов. Российские войска освободили ряд территорий. Конечная цель военных РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как были уничтожены позиции боевиков в зоне СВО.