В ЛНР задержали боевика «Азова»*, готовившего теракты в России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 27

РИА Новости: в ЛНР задержан бывший боевик «Азова»*, планировавший теракты

В ЛНР задержали боевика «Азова»*, готовившего теракты в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Тема:
Спецоперация

Взрывотехники уничтожили заряд на месте задержания злоумышленника. Следствие продолжается.

Бывший боевик запрещенного в России «Азова»* задержан в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило РИА Новости. По словам собеседника агентства, злоумышленник готовил теракты, а также собирал сведения о местоположении российских военных, данные о чиновниках районных и городских администраций, которые были освобождены в ходе специальной военной операции (СВО).

«При задержании у подозреваемого было обнаружено самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования», — сказал источник.

Кроме того, он добавил, что специалистами-взрывотехниками на месте уничтожен заряд. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Поводом послужили усилившиеся обстрелы граждан со стороны украинских военных. Глава государства Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид людей в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что устроили на Украине боевики «Азова».

* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Тема:
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