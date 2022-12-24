В ЛНР задержали боевика «Азова»*, готовившего теракты в России
РИА Новости: в ЛНР задержан бывший боевик «Азова»*, планировавший теракты
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko
Взрывотехники уничтожили заряд на месте задержания злоумышленника. Следствие продолжается.
Бывший боевик запрещенного в России «Азова»* задержан в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило РИА Новости. По словам собеседника агентства, злоумышленник готовил теракты, а также собирал сведения о местоположении российских военных, данные о чиновниках районных и городских администраций, которые были освобождены в ходе специальной военной операции (СВО).
«При задержании у подозреваемого было обнаружено самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования», — сказал источник.
Кроме того, он добавил, что специалистами-взрывотехниками на месте уничтожен заряд. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Поводом послужили усилившиеся обстрелы граждан со стороны украинских военных. Глава государства Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид людей в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что устроили на Украине боевики «Азова».
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.
- 24 дек
- Путин выразил надежду на исполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объеме
- 24 дек
- В США заявили о попытках Зеленского убедить Конгресс в победе Киева над РФ
- 23 дек
- Российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня
- 23 дек
- Нет американскому оружию: войска РФ наносят новые мощные удары
- 23 дек
- Дети участников СВО принимают участие в новогоднем квесте «Елка Победы»
- 23 дек
- Извращенцы: боевики Азова* устроили оккультно-нацистский праздник «День мертвых»
- 23 дек
- Лед треснул: Россия существенно продвинулась в достижении целей СВО
- 23 дек
- Песков объяснил, когда сможет завершиться спецоперация на Украине
- 23 дек
- Сотрудниками ФСБ задержаны жители трех регионов за сотрудничество с ВСУ и СБУ
- 23 дек
- Киев перебросил усиленные инженерные отряды на краснолиманское направление
Читайте также
87%
-3.45 73.04
-3.60
Нашли ошибку?