Холода, снег или оттепель? Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 37

Вильфанд озвучил прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве

Холода, снег или оттепель? Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Синоптик подчеркнул, что прогноз нельзя назвать окончательным, поскольку до праздника еще много времени.

В новогоднюю ночь будет относительно теплая погода. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура ожидается от нуля до минус пяти градусов, небольшие осадки. То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», — сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что прогноз не окончательный, поскольку до Нового года еще много времени. Тем не менее, есть высокая вероятность — 75-80%, что именно этот прогноз оправдается.

До этого сообщалось, что в столице до конца года продержится умеренная морозная погода. Отмечалось, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается. Также москвичей предупредили и о безопасности: жителей столицы призвали не пускать фейерверки и салюты в парках и не организовывать в них шумные гуляния.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно провести первые 12 дней Нового года.

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