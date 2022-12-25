В США назвали обвинения России в подрыве «Северного потока» самой большой ложью
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения России в подрывах «Северного потока»
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Российские власти признали происшествия на газопроводе террористическим актом.
Обвинения в адрес России в подрывах ниток газопровода «Северный поток» являются самой глупой ложью, считает журналист телеканала Fox News Такер Карлсон. Публицист составил целый список лживых заявлений. С его слов, выбор был огромным, но теракты на нитях газопровода, а также реакция мировых лидеров на них заняли почетное первое место.
Карлсон обвинил СМИ США в распространении неправдоподобной информации. Журналист в качестве примера привел фрагменты эфиров, где эксперты, включая главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана обвиняли РФ в организации терактов на нитках газопровода «Северный поток».
Обозреватель отметил, что журналистов США не смущал абсурд таких заявлений и они говорили об этом в самом серьезном ключе.
Как считает Карлсон, взрывы газопровода могут быть только делом рук администрации президента США Джо Байдена.
«Нынешний хозяин Белого дома намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю. У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация — бездушие», ― язвительно добавил журналист.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что думают французы о взрывах на «Северных потоках».
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