Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных

Стало известно о массовом дезертирстве в рядах украинской армии. О том, что солдаты стали все чаще сбегать из собственных военных частей подполковник ВСУ рассказал изданию «Старана.ua».

«У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в „самоволку“ и отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен?» — объяснил подполковник.

Ранее украинский военачальник Валерий Залужный призвал Киев ужесточить наказания военных за самовольный уход с поля боя и неисполнение боевых приказов.

Подполковник также высказал журналистам свое согласие с заявлением Залужного. По его словам, дезертиров необходимо судить сразу после первой попытки к побегу.

Другой украинский офицер отметил, что главнокомандующий не берет в расчет многие нюансы. По его словам, мобилизованные не обладают соответствующей боевой подготовкой и нуждаются в поднятии дисциплины. Другой военный добавил, что солдаты часто «ломаются» морально из-за подавляющего превосходства российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ теснят противника сразу на нескольких направлениях.