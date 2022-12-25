Запад не пытался быть посредником в украинском кризисе — Эрдоган

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 40

Известный сторонник переговорных процессов, турецкий президент, высказал честное мнение о коллегах за океаном.

Запад не пытался быть посредником в украинском кризисе — Эрдоган

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Turkish presidency

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Тема:
Украинский кризис

«Коллективный Запад» никогда не пытался стать посредником для урегулирования ситуации на Украине. В этом убежден президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы как Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором», — сказал президент во время своего выступления.

Что касается зерновой сделки, то цель самой инициативы — это поставка товаров в нуждающиеся страны. Но лишь 14% получила Африка, 16% — сама Турция, а вот европейцы целых 44% от всех зерновых поставок, сообщает РИА Новости.

«Господин Путин говорит: „Давайте сделаем так, давайте сосредоточимся на Африке, а не на Европе, я готов бесплатно отправлять зерно“. Мы сказали: „Давайте превратим зерно, которое вы отправляете, в муку на наших мельницах“ и отправим в нуждающиеся африканские страны», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что поставка удобрений из РФ на мировой рынок остается сложной задачей. «Более напряженная работа» ведется для ее решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем в последний раз Путин говорил по телефону с Эрдоганом.

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