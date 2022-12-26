В США зафиксировали ослабление доллара из-за антироссийских санкций
Американский профессор Рабил: доллар ослаб из-за украинского кризиса и санкций против РФ
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa
Также дело в том, что на Украине все еще не остановлен кризис.
Профессор политологии Атлантического университета США Роберт Рабил заявил, что доллар ослаб из-за кризиса на Украине и введенных санкций против России. Также это укрепило мнение общественности о том, что именно многополярная система как нельзя лучше подходит мировому сообществу.
Эксперт считает, что еще с далекого 2000-го года многие страны хотят перестать использовать господствующую валюту, пытаясь изменить это хотя бы на уровне международных расчетов. Подобные усилия «набирают обороты», а все из-за того, что Североатлантический альянс поддерживает Незалежную, в то время как «коллективный Запад» ввел беспрецедентное количество пакетов санкций в отношении РФ.
«В июне 2022 года на 14-м саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты. В марте 2022 года ЕАЭС достиг соглашения о необходимости разработки новой международной валюты. Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — написал эксперт для Brunobertez.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как экономика России выстояла перед всеми наложенными зарубежными санкциями.
- 26 дек
- В МИД РФ допустили решение конфликта на Украине политическим путем
- 25 дек
- Запад не пытался быть посредником в украинском кризисе — Эрдоган
- 25 дек
- Зеленский в рождественском обращении намекнул на мрачную судьбу Киева
- 25 дек
- Арестович признался, что США могут «кинуть» Киев
- 24 дек
- Российская армия приготовила для ВСУ «огневой мешок» под Соледаром
- 24 дек
- «Старая система»: экс-офицер разведки США предрек крах ПВО Patriot на Украине
- 23 дек
- Киев перебросил усиленные инженерные отряды на краснолиманское направление
- 23 дек
- В МИД РФ назвали условия для обсуждения Москвой гарантий безопасности с Западом
- 22 дек
- «Они добились успеха»: Путин отдал должное политике Запада
- 22 дек
- И зачем только летал? Зеленский не смог выпросить у США современное оружие
Читайте также
79%
-3.45 73.04
-3.60
Нашли ошибку?