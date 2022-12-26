В США зафиксировали ослабление доллара из-за антироссийских санкций

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 16

Американский профессор Рабил: доллар ослаб из-за украинского кризиса и санкций против РФ

В США зафиксировали ослабление доллара из-за антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Тема:
Украинский кризис

Также дело в том, что на Украине все еще не остановлен кризис.

Профессор политологии Атлантического университета США Роберт Рабил заявил, что доллар ослаб из-за кризиса на Украине и введенных санкций против России. Также это укрепило мнение общественности о том, что именно многополярная система как нельзя лучше подходит мировому сообществу.

Эксперт считает, что еще с далекого 2000-го года многие страны хотят перестать использовать господствующую валюту, пытаясь изменить это хотя бы на уровне международных расчетов. Подобные усилия «набирают обороты», а все из-за того, что Североатлантический альянс поддерживает Незалежную, в то время как «коллективный Запад» ввел беспрецедентное количество пакетов санкций в отношении РФ.

«В июне 2022 года на 14-м саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты. В марте 2022 года ЕАЭС достиг соглашения о необходимости разработки новой международной валюты. Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — написал эксперт для Brunobertez.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как экономика России выстояла перед всеми наложенными зарубежными санкциями.

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