В США заявили о прекращении существования Украины как государства

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 975

Правозащитник из США Барака заявил о прекращении существования Украины как государства

В США заявили о прекращении существования Украины как государства

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Тема:
Украинский кризис

Незалежная превратилась в ресурс для достижения стратегических целей американцев.

Украина стала «пушечным мясом» для США в борьбе за реализацию их геополитических амбиций, и как государство она больше не существует. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Во имя мира мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует», — написал он в Twitter.

По словам Бараки, Украина перестала быть независимой в феврале 2014 года, а позднее превратилась в ресурс, пушечное мясо для достижения стратегических целей США.

Недавно президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав министерств обороны стран-участниц ШОС и СНГ заявил, что коллективный Запад продолжает использовать украинцев как пушечное мясо.

По словам российского лидера, тяжелых последствий воздействия Запада на ситуацию в Незалежной нельзя не замечать. Путин отметил, что ранее США и ЕС поощряли террор в Донецкой и Луганской народных республиках, а теперь безнаказанно выкачивают ресурсы Украины. Фактически, подчеркнул президент, Запад превратил ее в свою колонию.

Как сообщал 5-tv.ru, советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что Запад может «кинуть» Киев с финансированием после 2023 года. По его мнению, военная помощь продолжится в следующем году, однако после этого никаких гарантий у Киева нет.

Тема:
Украинский кризис
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