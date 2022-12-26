Специалистов не осталось? Зеленский назначил сексолога на дипломатический пост
Владимир Зеленский назначил на пост посла Украины в Болгарии сексолога Олесю Илащук
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Sergeeva; 5-tv.ru
Как врач будет заниматься дипломатией, власти Украины не уточняют.
Официально представлять Украину в Болгарии теперь будет сексолог. Причем похоже без дипломатического опыта.
Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Олесю Илащук, которая дает консультации в совсем другой — далекой от политики — сфере. Также новоиспеченная чиновница является специалистом по драгоценным украшениям.
В соцсетях Илащук утверждает, что она выпускница некоего Высшего алмазного совета. Как эти знания помогут на новом посту, в офисе Зеленского не уточняют.
- 26 дек
- В США заявили о прекращении существования Украины как государства
- 26 дек
- FT: солдаты ВСУ тотально измучены и нуждаются в оружии
- 26 дек
- Суровикин не дал ВСУ провести успешное наступление на юге
- 26 дек
- У России есть «чудо-оружие», которое может одним ударом уничтожить украинские войска
- 26 дек
- План провалился? Почему американские ЗРК Patriot — легкая мишень для России
- 26 дек
- В США зафиксировали ослабление доллара из-за антироссийских санкций
- 26 дек
- В МИД РФ допустили решение конфликта на Украине политическим путем
- 25 дек
- Запад не пытался быть посредником в украинском кризисе — Эрдоган
- 25 дек
- Зеленский в рождественском обращении намекнул на мрачную судьбу Киева
- 25 дек
- Арестович признался, что США могут «кинуть» Киев
Читайте также
73%
-0.23 72.62
-0.42
Нашли ошибку?