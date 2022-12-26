Специалистов не осталось? Зеленский назначил сексолога на дипломатический пост

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Владимир Зеленский назначил на пост посла Украины в Болгарии сексолога Олесю Илащук

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Sergeeva; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Как врач будет заниматься дипломатией, власти Украины не уточняют.

Официально представлять Украину в Болгарии теперь будет сексолог. Причем похоже без дипломатического опыта.

Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Олесю Илащук, которая дает консультации в совсем другой — далекой от политики — сфере. Также новоиспеченная чиновница является специалистом по драгоценным украшениям.

В соцсетях Илащук утверждает, что она выпускница некоего Высшего алмазного совета. Как эти знания помогут на новом посту, в офисе Зеленского не уточняют.

Тема:
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