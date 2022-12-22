Мы «пощелкаем»: Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Президент России Путин назвал поставки ЗРК Patriot Украине затягиванием конфликта

Мы «пощелкаем»: Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Damian Burzykowski

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Тема:
Спецоперация

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot достаточно старая система, отметил российский лидер.

Поставки на Украину американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot приводят лишь затягиванием конфликта, а само оружие является достаточно старым, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Государственного совета.

«Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», — сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что Patriot хуже ЗРК С-300.

«Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Пусть ставят. Мы „пощелкаем“ и Patriot», — добавил Путин.

На фоне спецоперации в Донбассе США и страны Европы начали поставлять вооружения украинским националистам. Только на днях США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму почти два миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о слабых местах американского комплекса Patriot.

Тема:
Спецоперация
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