Мы «пощелкаем»: Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Президент России Путин назвал поставки ЗРК Patriot Украине затягиванием конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Damian Burzykowski
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot достаточно старая система, отметил российский лидер.
Поставки на Украину американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot приводят лишь затягиванием конфликта, а само оружие является достаточно старым, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Государственного совета.
«Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», — сказал российский лидер.
Владимир Путин отметил, что Patriot хуже ЗРК С-300.
«Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Пусть ставят. Мы „пощелкаем“ и Patriot», — добавил Путин.
На фоне спецоперации в Донбассе США и страны Европы начали поставлять вооружения украинским националистам. Только на днях США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму почти два миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о слабых местах американского комплекса Patriot.
- 22 дек
- «Чем быстрее, тем лучше»: Путин о планах завершения конфликта на Украине
- 22 дек
- Оскар Кучера призвал отправить мобилизованным выделенные на Новый год деньги
- 22 дек
- «До слез пробивает»: Путин гордится молодежью, которая поддерживает СВО
- 22 дек
- «Коллективный Байден»: политолог назвал «странным» визит Зеленского в США
- 22 дек
- Скелеты в шкафу: слабые места американского комплекса Patriot
- 22 дек
- Сила против смерча: армия России уничтожила позиции украинских «Градов»
- 22 дек
- Песков: американские комплексы Patriot являются законной целью для ВС РФ
- 22 дек
- «Топить надо. Это правильно»: Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО
- 22 дек
- По зову сердца: в Кремле прокомментировали ранение Рогозина
- 22 дек
- Рогозина ждет операция из-за ранения после обстрела в Донецке
Читайте также
93%
1.60 76.64
1.55
Нашли ошибку?