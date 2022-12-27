Украина поднимет цены на прокачку российской нефти в Европу с нового года

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Украина с 1 января 2023 года поднимет цены на прокачку российской нефти в Европу на 18,3%

Украина поднимет цены на прокачку российской нефти в Европу с нового года

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

В последний раз Незалежная повышала тарифы на транспортировку по нефтепроводу «Дружба» в апреле текущего года — до 11,5 евро за тонну.

Киев повысит тарифы на 18,3% на транспортировку нефти через свою территорию по трубопроводу «Дружба» с 1 января 2023 года. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на «Транснефть».

Таким образом, тарифы в направлении Словакии и Венгрии увеличатся на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро за тонну. Причиной подобных действий ранее называлось повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В последний же раз Киев повышала тарифы на транспортировку по нефтепроводу «Дружба» в апреле текущего года — до 11,5 евро за тонну.

К слову, о возможном повышении сообщалось еще в конце ноября. Тогда российская компания получила от «Укртранснафты» соответствующее письмо.

«Дружба» — крупнейший в мире магистральный нефтепровод. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск, разветвляясь на два участка: северный идет по территории Белоруссии, Польшу, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с европейцами этой зимой.

Тема:
Украинский кризис
27 дек
Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе
27 дек
В Киеве изъявили желание провести «мирный саммит» ООН
26 дек
Чего боятся США? Почему Украина рискует никогда не увидеть ЗРК Patriot
26 дек
Специалистов не осталось? Зеленский назначил сексолога на дипломатический пост
26 дек
В США заявили о прекращении существования Украины как государства
26 дек
FT: солдаты ВСУ тотально измучены и нуждаются в оружии
26 дек
Суровикин не дал ВСУ провести успешное наступление на юге
26 дек
У России есть «чудо-оружие», которое может одним ударом уничтожить украинские войска
26 дек
План провалился? Почему американские ЗРК Patriot — легкая мишень для России
26 дек
В США зафиксировали ослабление доллара из-за антироссийских санкций
-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторни...

Последние новости

3:42
Дома, машины, барбекю: на что спустили миллионы российские звезды в 2022 году
3:21
Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе
3:15
Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторник, 27 декабря
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
2:54
Филимонов день: почему 27 декабря — самый опасный день в году
2:50
Названы три знака зодиака, которым 2023 год Кролика принесет удачу в деньгах

Сейчас читают

«Родоначальник пантомимы»: чем запомнился ушедший из жизни Александр Скворцов
«Главное — подготовка»: гинеколог развеяла мифы об ужасах беременности после 40
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023