Украина поднимет цены на прокачку российской нефти в Европу с нового года
Украина с 1 января 2023 года поднимет цены на прокачку российской нефти в Европу на 18,3%
Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch
В последний раз Незалежная повышала тарифы на транспортировку по нефтепроводу «Дружба» в апреле текущего года — до 11,5 евро за тонну.
Киев повысит тарифы на 18,3% на транспортировку нефти через свою территорию по трубопроводу «Дружба» с 1 января 2023 года. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на «Транснефть».
Таким образом, тарифы в направлении Словакии и Венгрии увеличатся на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро за тонну. Причиной подобных действий ранее называлось повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В последний же раз Киев повышала тарифы на транспортировку по нефтепроводу «Дружба» в апреле текущего года — до 11,5 евро за тонну.
К слову, о возможном повышении сообщалось еще в конце ноября. Тогда российская компания получила от «Укртранснафты» соответствующее письмо.
«Дружба» — крупнейший в мире магистральный нефтепровод. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск, разветвляясь на два участка: северный идет по территории Белоруссии, Польшу, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с европейцами этой зимой.
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