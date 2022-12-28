Погода с каждым годом все больше и больше удивляет. Холодные страны накрывает жара, а жителей экватора засыпает снегом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AIC; 5-tv.ru

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Погода

Жители Кувейта сегодня были приятно удивлены: страну засыпало снегом. Явление там это довольно редкое.

Последний раз снегопад наблюдали два года назад. А до этого — в 2016-м году, когда подобных осадков до того момента не было 85 лет. Сейчас кувейтцы активно делятся кадрами, на которых запечатлены заснеженные дороги и пустыни. А в комментариях пишут, что рады такому событию. Многие могли поиграть с детьми в снежки, а кто-то и вовсе отправился в пустыню на пикник и с удовольствием провел время.

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