Российский «Герань-2» атаковал энергообъект в Харькове: начался пожар

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Сейчас в городе наблюдается острая нехватка электричества.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Novikov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Харькове. Для поражения цели был использован беспилотный летательный аппарат «Герань-2».

В следствие атаки на месте произошел крупный пожар. Сейчас в городе острая нехватка электричества. Перебои со светом из-за ударов по различным объектам есть и в Харьковской области.

А во Львовской пока остается одна из самых сложных ситуаций. Энергетики пытаются восстановить сети в регионе, но они по-прежнему не выдерживают нагрузки.

Тема:
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