B США назвали условие для передачи Киеву замороженных активов России от Германии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 133

Bloomberg: ФРГ готова передать Киеву замороженные активы России, если союзники по ЕС поступят так же

B США назвали условие для передачи Киеву замороженных активов России от Германии

Фото: www.globallookpress.com / Uli Deck

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Немецкое правительство боится создания прецедента, грозящего юридическими последствиями.

Власти Германии поддержат требование Украины передать ей замороженные активы РФ, если партнеры по Евросоюзу поступят так же. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны оценить возможность конфискации хотя бы части замороженных российских активов, отмечает агентство.

В свою очередь министр финансов ГРГ Кристиан Линднер считает, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент, грозящий юридическими последствиями.

При этом правительство ФРГ официальную позицию по поводу конфискации активов не озвучило, однако поддерживает военные репарации Украине от России.

Один из собеседников агентства отметил, что на поиск законных способов использования заблокированных активов России у европейцев могут уйти годы.

EADaily отмечает, что в начале декабря Евросоюз уже сообщал о невозможности конфискации замороженных активов Центробанка России из-за международного принципа государственного иммунитета. До этого ЕС изучил возможность использования заблокированных российских средств на общую сумму в 300 миллиардов долларов для восстановления Украины.

Между тем американский Сенат в декабре одобрил конфискацию замороженных активов Москвы в пользу Киева. Соответствующую поправку внесли в проект бюджета. Она позволяет «конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дала украинцам ложную надежду заявлениями о передаче Киеву замороженных российских активов.

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