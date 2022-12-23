Захапать все: Сенат разрешил конфискацию замороженных активов россиян для Киева
Сенат США одобрил поправку о передаче в пользу Украины активов бизнесменов из РФ
Фото: © РИА Новости / Эдуард Песов
Принятое политиками решение указывает на очередную попытку западного давления на РФ.
Конфискацию замороженных активов предпринимателей из России в пользу Киева одобрили в Сенате США. Об этом в социальных сетях сообщил журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан. Соответствующая поправка внесена в проект бюджета. Также она предусматривает продажу.
«Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи», — написал публицист.
В начале декабря главный дипломат Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявлял, в ЕС продолжают обсуждать законные возможности направлять замороженные российские средства на восстановление Незалежной.
Перед этим ЕС признавал невозможность конфискации активов российского Центробанка, поскольку действует международный принцип государственного иммунитета. Теперь в Еврокомиссии (ЕК) предложили учредить фонд, чтобы управлять ликвидными активами, прибыль с которых использовать для выплат украинской стороне.
После начала спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и ЕС стали оказывать неонацистам военную и финансовую помощь, объявив РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где нашлось западное вооружение, отправленное на Украину.
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