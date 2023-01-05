Большинство пострадавших в Макеевке перевели в другие регионы России

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Иван Обухов
Иван Обухов 35

Глава ДНР Пушилин заявил о переводе почти всех раненных в Макеевке бойцов в другие регионы

Большинство пострадавших в Макеевке перевели в другие регионы России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тема:
Спецоперация

Раненые стали поступать в госпиталь очень быстро, за счет чего удалось своевременно оказать медпомощь.

Подавляющее число российских военнослужащих, получивших ранения в результате удара украинских боевиков по Макеевке, направлены в другие регионы России.

«Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России», — написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее представители российского оборонного ведомства рассказали, что число жертв обстрела Макеевки со стороны украинских боевиков увеличилось до 89 человек. В числе погибших — заместитель командира полка.

Ранее 5-tv.ru писал о решении Путина наградить военных из Макеевки.

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