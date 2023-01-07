Сенатор Пушков назвал Германию виновной в «переломанных» отношениях с Россией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

Диверсии на «Северных потоках» поставили крест на возможности возобновления поставок топлива Берлину.

Сенатор Пушков назвал Германию виновной в «переломанных» отношениях с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Тема:
Северный поток

Отказ ФРГ от российского газа разрушил отношения между Берлином и Москвой. Такое мнение член Совета Федерации Алексей Пушков выразил в своем Telegram-канале.

«Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по „Северному потоку"», — объяснил сенатор.

По словам Пушкова, именно это решение спровоцировало отделение Европы от России и образование между ними «большого разрыва». Политик добавил, что произошедшие на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» диверсии поставили точку в вопросе поставок энергоносителей Германии. Даже теоретическая вероятность их возобновления оказалась невозможной.

Утечки на «Северных потоках» были обнаружены 26 сентября 2022 года. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России подрыв газопровода назвали террористическим актом, однако в США ответили на обвинения. Запад назвал слова Москвы самой большой ложью.

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