Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29

Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Об этом в соцсетях сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, находящийся в зоне СВО.

Депутат опубликовал фотографию уничтоженного самолета. Успели ли катапультироваться пилоты, неизвестно.

Примечательно, что украинцы сбили свой же самолет 7 января, когда российская сторона соблюдала объявленный режим тишины, приуроченный к празднованию Рождества.

Кстати, это не первый случай, когда ВСУ бьют по своим позициям. В декабре 2022-го под Кременной в ЛНР украинцы атаковали друг друга из артиллерии и стрелкового оружия.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ стреляют по своим.