Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Украинская армия продолжает самостоятельно уничтожать свою технику.

Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29

Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Об этом в соцсетях сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, находящийся в зоне СВО.

Депутат опубликовал фотографию уничтоженного самолета. Успели ли катапультироваться пилоты, неизвестно.

Примечательно, что украинцы сбили свой же самолет 7 января, когда российская сторона соблюдала объявленный режим тишины, приуроченный к празднованию Рождества.

Кстати, это не первый случай, когда ВСУ бьют по своим позициям. В декабре 2022-го под Кременной в ЛНР украинцы атаковали друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. 

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ стреляют по своим.

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