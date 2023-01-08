Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29
Украинская армия продолжает самостоятельно уничтожать свою технику.
Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко
Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Об этом в соцсетях сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, находящийся в зоне СВО.
Депутат опубликовал фотографию уничтоженного самолета. Успели ли катапультироваться пилоты, неизвестно.
Примечательно, что украинцы сбили свой же самолет 7 января, когда российская сторона соблюдала объявленный режим тишины, приуроченный к празднованию Рождества.
Кстати, это не первый случай, когда ВСУ бьют по своим позициям. В декабре 2022-го под Кременной в ЛНР украинцы атаковали друг друга из артиллерии и стрелкового оружия.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ стреляют по своим.
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