Британская журналистка вывела «покорителя Голливуда» Зеленского на чистую воду
The Guardian: президент Украины Зеленский «покорил» голливудских актеров
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Американские знаменитости зачастили на Украину, приезжая в страну, как будто на гастроли.
Излишнюю медийность Зеленского и регулярные встречи президента Украины с американскими знаменитостями оценила обозреватель Guardian Изобель Кошив.
Львиную долю материала составляет перечисление общественных деятелей, которые приезжали на Украину: это актеры Бен Стиллер и Шон Пенн, авантюрист Беар Гриллс, основатель Virgin Ричард Брэнсон, актриса Джессика Честейн, лидер группы U2 Боно, телеведущий Дэвид Леттерман, легенды кино Анджелина Джоли и Жан-Клод Ван Дамм. А есть еще и те, кто собирает средства: актриса Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер, актер Марк Хэмилл и многие другие.
Обозреватель британской газеты отмечает многочисленные выступления Зеленского, его ораторское искусство и похвальбу критиков. А затем задается одним вопросом: а зачем Зеленскому такой «почти легендарный статус в Голливуде»?
И приходит к неожиданному выводу: все успехи на передовой простые люди приписывают военным, а репутация Зеленского, как президента, была подорвана. Популярность главкома ВСУ Залужного «породила неуверенность» в аппарате главы государства. А значит, Зеленский откровенно использовал зарубежных коллег, чтобы вновь набрать популярность у населения Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как попавший в санкционный список Украины Филипп Киркоров жестко «проехался» по Зеленскому.
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