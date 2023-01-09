Большую часть России взбудоражил арктический холод
Любителей зимнего купания лютые морозы не пугают. Сезон в самом разгаре.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Арктический воздух заморозил большую часть России! Минувшей ночью январские морозы достигли Краснодара. Температура воздуха в городе опустилась до минус 10.
В Западную Сибирь со стужей пришли метель и гололедица. В Новосибирской области из-за непогоды видимость на дорогах серьезно упала. В Кемерове порывистым ветром сдуло новогоднюю елку.
А холоднее всего сейчас в Якутии. В Оймяконе этим утром температура опустилась до минус 60. Не выдерживают даже уличные термометры. Электронные ломаются, а ртутным просто не хватает делений.
Не пугают лютые морозы разве что моржей. На полюсе холода сезон экстремальных купаний в незамерзающих источниках.
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