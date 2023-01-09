Большую часть России взбудоражил арктический холод

Арктический воздух заморозил большую часть России! Минувшей ночью январские морозы достигли Краснодара. Температура воздуха в городе опустилась до минус 10.

В Западную Сибирь со стужей пришли метель и гололедица. В Новосибирской области из-за непогоды видимость на дорогах серьезно упала. В Кемерове порывистым ветром сдуло новогоднюю елку.

А холоднее всего сейчас в Якутии. В Оймяконе этим утром температура опустилась до минус 60. Не выдерживают даже уличные термометры. Электронные ломаются, а ртутным просто не хватает делений.

Не пугают лютые морозы разве что моржей. На полюсе холода сезон экстремальных купаний в незамерзающих источниках.