Большую часть России взбудоражил арктический холод

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Любителей зимнего купания лютые морозы не пугают. Сезон в самом разгаре.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Погода

Арктический воздух заморозил большую часть России! Минувшей ночью январские морозы достигли Краснодара. Температура воздуха в городе опустилась до минус 10.

В Западную Сибирь со стужей пришли метель и гололедица. В Новосибирской области из-за непогоды видимость на дорогах серьезно упала. В Кемерове порывистым ветром сдуло новогоднюю елку.

А холоднее всего сейчас в Якутии. В Оймяконе этим утром температура опустилась до минус 60. Не выдерживают даже уличные термометры. Электронные ломаются, а ртутным просто не хватает делений.

Не пугают лютые морозы разве что моржей. На полюсе холода сезон экстремальных купаний в незамерзающих источниках.

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