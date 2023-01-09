Российские военные после украинского плена: «Снова чувствуем себя людьми»

Поздно ночью в Чкаловском встретили рейс, который его пассажи ждали долгие месяцы. Самолетом ВКС на Родину из украинского плена вернулись пятьдесят наших военных. Многие из них до сих пор не верят, что все закончилось, но кто-то уже думает о том, что будет дальше. Первые эмоции после возвращения домой увидел Дмитрий Вахницкий.

Российские военнослужащие только пересекли границу. Позади украинский плен. Теперь они дома. Всего освобождены 50 российских бойцов. Всем выдали полное зимнее обмундирование. Дальше их отправили в аэропорт и посадили на рейс на Москву.

Военный борт с российскими военнослужащими, освобожденными из плена, приземлился в Чкаловском. Там их ждали автобусы, дежурили кареты «скорой». Бойцы спускаются по трапу. Первыми появляются раненые, товарищи помогают сойти им по рампе. Их тут же передают медикам. Но, кажется, военным все нипочем.

«Спасибо народу, спасибо людям, спасибо нашей стране большое, низкий поклон тем, кто этим занимается. Благодарю вас, вот, от чистого сердца! Честно, такое ощущение, будто еще во сне», — признался вернувшийся из плена российский военнослужащий.

В плену российским военным грозила смертельная опасность. То, что все позади, каждый осознавал по-своему: кто-то, когда пересек российскую границу, другие не верили, пока не сели в самолет.

«Снова почувствовали себя людьми, как только увидели наш триколор, наших людей и наш воздух — вот это да, вдохнули полной грудью», — сказал военный.

«Подарок к Новому году, ко дню рождения. Завтра день рождения у меня», — рассказал один из вернувшихся из плена военнослужащих.

Впереди у всех реабилитация в профильных медицинских учреждениях Минобороны. Медицинская и психологическая. Каждый из освобожденных провел в плену разное время — недели, месяцы. Говорят, выжить там помогает лишь одно.

«Живешь надеждой, что тебя поменяют, а так ты не знаешь, когда и что произойдет», — рассказал военнослужащий Владимир.

«Да, находишься в информационном вакууме, остается только надежда, больше вариантов нет», — рассказал военнослужащий Евгений.

Еще перед вылетом бойцам раздали мобильные телефоны, чтобы позвонить родным и рассказать, что они живы и на свободе. Но сделать это смогли не все.

«Да нет номеров. Были бы номера», — говорят военные.

Наши журналисты предложили военным обратиться к семьям в эфире Пятого канала.

«Хочу, чтобы моя жена со мной связалась», — обратился к своей семье российский военнослужащий Вячеслав.

Есть те, кто до сих пор не может решиться на звонок. Видимо, ожидая, когда долгожданное путешествие завершится.

«Привет передаю жене, сыну. Они здесь, в Москве. Я позвоню им, чуть попозже», — сказал военный.

О том, как это — находиться в плену, эти мужчины говорят неохотно, кто-то просто отказывается, чтобы поскорее забыть этот кошмар. Но даже после такого они раздумывают о том, как вернуться обратно на фронт.

«Тяжелый вопрос. Сейчас очень много боли, последствий, мыслей и сказанных тоже просьб моих родных и близких на этот счет. Вроде бы охотно и к ним прислушаться, но, с другой стороны, люди тоже страдают. Охота и за людей, как говорится, пойти», — сказал военнослужащий Дмитрий.

Но пока после реабилитации и всех формальных процедур российские военные отправятся домой — каждый к себе, здесь ребята со всей страны. Каждый знал и верил, что обязательно вернется.