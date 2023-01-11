Вблизи города освобожден населенный пункт Подгородное.

Подразделения ВДВ России блокировали Соледар с севера и юга. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что штурмовые отряды ведут бои в городе, а авиация наносит удары по опорным пунктам противника. Также в ходе успешного наступления освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой народной республики (ДНР).

«В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торское в ДНР, Червоная Диброва, Макеевка и Чернопоповка в ЛНР. Также сообщается о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории республики.

Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения в районах Никольского, Пречистовки и Новоселки уничтожены до 25 украинских военных, боевая машина пехоты и два автомобиля. А в районе Артемсовска поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожена пусковая установка РСЗО «Ураган» возле Котовки Харьковской области, гаубица М777 производства США у Белогоровки, две самоходные пушки «Пион» у Райгорода и буксируемая гаубица Д-20 у села Колодези в ДНР. Также на территории республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Накануне сообщалось, что российские подразделения контролируют уже подавляющую часть Соледара. Южные пригороды города — Красная Гора в районе соляной шахты имени Володарского, а также соляного рудника № 7, куда ВСУ начинали отход после потери центра города, — находятся под огневым контролем. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила пункт ВСУ новым боеприпасом.