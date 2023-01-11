Глава Незалежной предпочитает ни к кому не прислушиваться, несмотря на неудачи на поле боя.

Украинские войска не будут отведены из Артемовска президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. По словам собеседника, лидер Самостийной выполняет волю Вашингтона и «сражается до последнего украинца».

«Ему (Зеленскому) надо показать, что украинцы сражаются мужественно и стойко, чтобы им поставляли оружие и давали деньги. Потому что, если они будут сдавать один город за другим, то зачем американцам и натовцам поставлять оружие Бессмысленно», — комментирует Литовкин.

По информации ряда изданий, с просьбой об отведении войск из Артемовска к Зеленскому обратился главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, однако глава Незалежной не прислушался к словам военного. Причиной тому является, по мнению эксперта, не военная, а политическая целесообразность.

«Каждый из них играет свою игру. Залужному надо сохранить армию и людей, потому что в противном случае некем будет решать задачи. А президент Украины должен показать несгибаемость народа в борьбе с «агрессором», — пояснил собеседник.

Что касается встречи Зеленского с партнерами на авиабазе «Рамштайн», Литовкин подчеркивает, что вопросы о поставках вооружений Украине уже решены. В частности, в них примут участие США и Германия.

«Это только формальность, они просто подтвердят и все, потому что все документы уже подписаны. „Рамштайн“ закончится, но помощь Зеленскому обязательно нужна, потому что иначе его „сметут“ свои же», — продолжил Литовкин.

Он резюмировал, что крупного конфликта между Зеленским и Залужным не будет, потому что они оба находятся под контролем США, которым это невыгодно.

«Пока Штатам невыгодно „сбросить“ Зеленского, это все будет продолжаться», — подытожил эксперт.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирных граждан от неонацистов. Недружественные страны Запада и Евросоюза поставляют боевикам вооружения. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные освободили поселок на подступах к Артемовску.