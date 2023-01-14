Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 84

В ходе выступления российский дипломат не скупился на яркие примеры и жесткие фразы.

Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора

Фото: EDUARDO MUNOZ / POOL / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН обвинил западные страны в том, что именно их «поддержка» сделала из Владимира Зеленского диктатора.

«Ни киевский режим, ни его западные спонсоры нужных выводов из украинской катастрофы не сделали. Более того, в стране при попустительстве коллективного Запада режим Зеленского превратился в авторитарную диктатуру, что само по себе является существенным препятствием на пути к миру», — заметил дипломат.

Он добавил, что ситуация с правами людей на Украине усугубилась после того, как к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую Православную церковь.

«Последствия от таких действий для региональных мира и безопасности могут быть самыми серьезными», — предупредил политик.

Также в речи он проиллюстрировал диктатуру киевского режима через ситуацию вокруг мирных переговоров между Россией и Украиной.

«По той же лицемерной и изначально ущербной формуле выстроена и пресловутая мирная инициатива Зеленского, которую так нахваливают наши западные коллеги. Тем, кто хоть на минуту поверил в мирные намерения украинского диктатора, я хотел бы напомнить, что с 30 сентября 2022 года сама возможность диалога с нашей страной была исключена украинским же законодательством», — отметил Небензя.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему продвигаемая Зеленским идея «мирного саммита» — пустышка.

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