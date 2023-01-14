ВСУ не сносить головы: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 512

Минобороны РФ показало, как ВС РФ уничтожают позиции ВСУ из РСЗО «Град» и САУ «Мста-СМ2»

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Каждый боец готов подставить плечо товарищу и прикрыть его в случае необходимости.

Российские бойцы продолжают защищать родину в зоне специальной военной операции (СВО). Видео опубликовало Минобороны России. На кадрах демонстрируется стрельба из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Российские солдаты без устали «накрывают» позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Защитники уничтожают склады с боеприпасами боевиков. Как только поступает боевая задача, военные оперативно прибывают на позиции, выполняя ее с максимальной точностью.

Также армией России используется артиллерия, а именно, самоходки «Мста-СМ2». Вооружение позволяет находить и ликвидировать живую силу противника, а также замаскированные укрепленные позиции неонацистов. Кроме того, без внимания солдат не остаются артиллерийские батареи ВСУ, оборонительные сооружения и техника. В арсенале РФ присутствуют высокоточные и другие виды боеприпасов, которые наносят максимальный урон националистам.

«Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Братья по оружию отмечают, что каждый из них готов подстраховать друг друга и занять позицию при необходимости. А на «закуску» украинских националистов всегда ждут танки, минометы и беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой снаряд применила армия РФ против ВСУ.

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