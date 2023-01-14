«Мощные аномалии и необычная зима»: Вильфанд предупредил о рекордном потеплении

Оказывается, в России нагрянут воздушные массы прямо с севера Африки.

После трескучих морозов, в Москве и регионах со следующей недели ожидается необычайно теплая погода, совершенно несвойственная времени. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, чего нам всем ждать от погоды в ближайшие дни.

«Очень сильные морозы, которые наблюдались в рождественские дни, связаны с тем, что в атмосфере был зафиксирован ультраполярный процесс. Это очень редкий процесс. Но нужно отметить, что до морозов было рекордное потепление. Никогда за все 145 лет метеонаблюдения не было такого теплого начала года», — рассказывает эксперт.

Ультраполярный процесс — это когда воздух перемещается с северного полюса и с северо-востока. По словам Вильфанда, именно эти воздушные массы были оформлены в виде антициклона в праздничные дни в России.

«Сейчас антициклон уходит из европейской России и уже с четверга он начал медленно перемещаться на юго-восток. Вместо него постепенно наступает новое образование. Центр этого циклона — на северо-западе, у Скандинавии. Это означает, что по восточной периферии воздушные массы перемещаются с Атлантики, где воздух теплый по определению. Именно поэтому прогнозируется такой продолжительный теплый период погоды», — говорит эксперт.

Вильфанд добавил, что в дальнейшем температура будет повышаться, воздушные массы начнут приходить со Средиземного моря. Уже во вторник температура перевалит через нулевую отметку, но условий для сильных осадков не существует. В среду температура еще повысится — ночью будет около нуля. Максимальная температура придется на конец рабочей недели, а ночные температуры будут до трех градусов. Температура будет выше нормы примерно на девять градусов. В четверг на территорию России вообще придут те воздушные массы, которые сформировались на севере Африки.

«В самом начале года температура была на восемь-девять градусов выше нормы. На Рождество она была на 15 градусов ниже нормы. Какие мощные аномалии! В Крещение температура будет на девять градусов выше нормы. Конечно же, это нельзя назвать привычным делом. Хотя зимой и больше изменчивой погоды чем летом, ведь летом солнечная энергия сглаживает все похолодания. А зимой солнце не играет никакой роли. Но сейчас изменчивость погоды, конечно, сильно превосходит „традиционную“ изменчивость зимы», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, это необычайно сильная аномалия.

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