Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами

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Рита Миронова
Рита Миронова 66

После танков Сhаllеngеr 2 Киев получит до четырех вертолетов Apache с ракетами.

Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами

Фото: © РИА Новости / Сергей Степанов

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Великобритания планирует увеличить помощь Украине — в ближайшее время правительство отправит туда военные вертолеты Apache. Об этом сообщила газета The Mirror.

«Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — заявил инсайдер издания.

Известно, что вертолетов будет не более четырех. Их оснастят ракетами.

Первыми Киев получит 14 танков Challenger 2, которые британские власти считают новым уровнем поддержки. Также вскоре Великобритания начнет обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) при работе с танками и гаубицами.

В посольстве России в Лондоне заявили, что данные меры поддержки лишь усугубят конфликт на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Страны Запада активно оказывают Украине военную помощь поставками оружия и бронетехники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая поставка военной техники на Украину вскрыла огромную проблему в ВСУ.

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Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами

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