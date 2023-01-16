Уникальные маневры повторить почти невозможно. Это под силу только профессионалам.

Командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС России рассказал о секретах пилотирования в зоне спецоперации и описал пятисекундный маневр перед атакой, который спасает нашим летчикам жизни.

«Как можно ниже прижимаемся к земле перед ударом, после этого на определенные дистанции выпрыгиваем на кабрирование, стреляем с определенным углом тангажа и после этого резко отворачиваем и уходим вниз. Все это занимает от силы секунд пять», — заметил служащий.

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» бьют по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ. А чтобы уйти от средств ПВО противника, экипажи выполняют полеты на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.