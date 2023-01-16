На все — пять секунд: командир Ка-52 раскрыл секрет успеха в бою с противником на Украине
Командир Ка-52 назвал скорость секретом успеха в бою с противником на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Уникальные маневры повторить почти невозможно. Это под силу только профессионалам.
Командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС России рассказал о секретах пилотирования в зоне спецоперации и описал пятисекундный маневр перед атакой, который спасает нашим летчикам жизни.
«Как можно ниже прижимаемся к земле перед ударом, после этого на определенные дистанции выпрыгиваем на кабрирование, стреляем с определенным углом тангажа и после этого резко отворачиваем и уходим вниз. Все это занимает от силы секунд пять», — заметил служащий.
Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» бьют по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ. А чтобы уйти от средств ПВО противника, экипажи выполняют полеты на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
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