ВСУ уничтожили ракетами ТЦ в Донецке: трое погибли, нескольких спасло чудо

Из-за мощного удара националистов трехэтажное бетонное здание развалилось буквально на куски. Разбор завалов, где могли быть люди, продолжался весь день и всю ночь.

В Донецке сегодня весь день разбирают завалы. Мощный удар ВСУ пришелся по торговому центру. Уже поздно вечером число погибших возросло до трех человек — спасатели все еще разбирают завалы.

Мишенью также стали жилые дома. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сейчас в Донецке. Вот что ему удалось снять.

Калининский район Донецка, проспект Ильича. Это одна из самых удаленных улиц города. Вот дорога в Макеевку. И это один из самых удаленных от передовой районов. Сюда редко прилетало. Но сегодня утром — по словам очевидцев, в 8:35 — прозвучало три взрыва. Следствие предполагает, что это были ракетные удары. Одна из ракет попала в здание торгового центра.

Четыре человека получили ранения. Один из них — хозяин вот этого автомобиля. Во время взрыва он проезжал мимо здания.

«Сначала один глухой взрыв. Потом визуально вижу, как второй снаряд попадает в здание. Ребята начали уезжать, а у меня только впереди место было свободное. Я начал вперед уходить и поравнялся с этим зданием, а третий прилет — прям в это здание. Все, что там было, пошло в меня», — рассказал житель Донецка с перебинтованной головой и следами крови на лице Дмитрий Проткин.

Судя по масштабам разрушения, прилетело что-то очень крупное и очень мощное. Скорее всего, ракета взорвалась не сразу при контакте со зданием. А сначала пробила все перекрытия и взорвалась уже внутри, внизу. Потому что трехэтажное бетонное здание развалилось буквально на куски.

В Донецке из-за комендантского часа все учреждения начинают работать очень рано. 8:35 — это уже полноценный рабочий день. Точно известно, что во время взрыва в здании торгового центра работала аптека. Там могли быть не только сотрудники, но и посетители.

«А в аптеке сколько человек обычно работает?» — спросил корреспондент.

«Обычно трое. Но с утра одна может быть», — ответили местные жители.

У этих людей в разрушенном здании были офисы. К счастью, они открываются позже.

«Это наши кабинеты вот тут вот были. Наших кабинетов, документов, бухгалтерии нет. Сторожа спасло то, что он вышел покурить», — рассказал мужчина.

На этот раз сразу две истории чудесного спасения. Сторож вышел покурить, а молодая девушка опоздала на работу в книжный магазин — он открывается в 8:30.

«Моя знакомая сегодня выходная. А та, которая ее заменяет, опоздала на работу. Минут на десять. Соответственно, магазин был закрыт, не было покупателей, не было девочки-продавщицы. И таким чудом все живы. Говорю, что второй день рождения у них», — сообщила жительница Донецка.

Прежде чем приступить к разбору завалов, спасателям пришлось демонтировать остатки фасадной стены — она могла обрушиться на спасателей.

С наступлением темноты на месте трагедии установили искусственное освещение. Разбор завалов продолжается, работает тяжелая техника. Пожарные продолжают проливать руины — они, как видите, еще дымятся. Скорее всего, работы продолжатся всю ночь. Минуты тишины, которые объявлялись, не позволили услышать кого-то живого под руинами.