ВСУ уничтожили ракетами ТЦ в Донецке: трое погибли, нескольких спасло чудо

Эфирная новость 6 650

Трое погибли при ракетном обстреле ВСУ по мирным кварталам Донецка

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Из-за мощного удара националистов трехэтажное бетонное здание развалилось буквально на куски. Разбор завалов, где могли быть люди, продолжался весь день и всю ночь.

В Донецке сегодня весь день разбирают завалы. Мощный удар ВСУ пришелся по торговому центру. Уже поздно вечером число погибших возросло до трех человек — спасатели все еще разбирают завалы.

Мишенью также стали жилые дома. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сейчас в Донецке. Вот что ему удалось снять.

Калининский район Донецка, проспект Ильича. Это одна из самых удаленных улиц города. Вот дорога в Макеевку. И это один из самых удаленных от передовой районов. Сюда редко прилетало. Но сегодня утром — по словам очевидцев, в 8:35 — прозвучало три взрыва. Следствие предполагает, что это были ракетные удары. Одна из ракет попала в здание торгового центра.

Четыре человека получили ранения. Один из них — хозяин вот этого автомобиля. Во время взрыва он проезжал мимо здания.

«Сначала один глухой взрыв. Потом визуально вижу, как второй снаряд попадает в здание. Ребята начали уезжать, а у меня только впереди место было свободное. Я начал вперед уходить и поравнялся с этим зданием, а третий прилет — прям в это здание. Все, что там было, пошло в меня», — рассказал житель Донецка с перебинтованной головой и следами крови на лице Дмитрий Проткин.

Судя по масштабам разрушения, прилетело что-то очень крупное и очень мощное. Скорее всего, ракета взорвалась не сразу при контакте со зданием. А сначала пробила все перекрытия и взорвалась уже внутри, внизу. Потому что трехэтажное бетонное здание развалилось буквально на куски.

В Донецке из-за комендантского часа все учреждения начинают работать очень рано. 8:35 — это уже полноценный рабочий день. Точно известно, что во время взрыва в здании торгового центра работала аптека. Там могли быть не только сотрудники, но и посетители.

«А в аптеке сколько человек обычно работает?» — спросил корреспондент.

«Обычно трое. Но с утра одна может быть», — ответили местные жители.

У этих людей в разрушенном здании были офисы. К счастью, они открываются позже.

«Это наши кабинеты вот тут вот были. Наших кабинетов, документов, бухгалтерии нет. Сторожа спасло то, что он вышел покурить», — рассказал мужчина.

На этот раз сразу две истории чудесного спасения. Сторож вышел покурить, а молодая девушка опоздала на работу в книжный магазин — он открывается в 8:30.

«Моя знакомая сегодня выходная. А та, которая ее заменяет, опоздала на работу. Минут на десять. Соответственно, магазин был закрыт, не было покупателей, не было девочки-продавщицы. И таким чудом все живы. Говорю, что второй день рождения у них», — сообщила жительница Донецка.

Прежде чем приступить к разбору завалов, спасателям пришлось демонтировать остатки фасадной стены — она могла обрушиться на спасателей.

С наступлением темноты на месте трагедии установили искусственное освещение. Разбор завалов продолжается, работает тяжелая техника. Пожарные продолжают проливать руины — они, как видите, еще дымятся. Скорее всего, работы продолжатся всю ночь. Минуты тишины, которые объявлялись, не позволили услышать кого-то живого под руинами.

Тема:
Спецоперация
17 янв
Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
17 янв
Кому выгодно? Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год
17 янв
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО
17 янв
Украинские войска начали готовиться к обороне в Запорожской области
17 янв
The Guardian выяснил необходимое число танков для Киева
17 янв
Общее дело: Лучшее видео из зоны СВО за день
16 янв
Освобождение Соледара и крах ВСУ: как это было
16 янв
В Минобороны рассказали об успехах наступления ВДВ на донецком направлении
16 янв
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддерживающей Украину матерью
16 янв
«Будут гореть, как и остальные»: Песков о поставках танков Challenger 2 Украине
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.29
0.72 73.83
0.72
🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
Прямая трансляция прощания с Инной Чуриковой в Москве
10:51
Врачи, экономисты и агрономы рассказали о плюсах и минусах аномальной погоды
10:43
Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
10:38
Кому выгодно? Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год
10:35
Американский певец Си Джей Харрис умер в 31-летнем возрасте
10:34
«Мы так ждали»: Клава Кока устроила себе каникулы в Мексике

Сейчас читают

Юмористу Дроботенко понадобилась помощь медиков
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
«У меня антракт»: Прохор Шаляпин ищет женщину для серьезных отношений
Внимание: работа в Интернете или как не попасться на удочку

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023