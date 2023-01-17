Пушилин: снабжение ВСУ между Северском и Артемовском перерезано
ВС РФ шаг за шагом приближаются к освобождению Артемовска.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
После взятия Соледара сообщение и снабжение ВСУ между Северском и Артемовском перекрыто. Об этом в эфире федерального канала сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском. С этой задачей ЧВК „Вагнер“, можно сказать, справилась», - прокомментировал политик.
Он также добавил, что сотрудники частной военной компании продолжают движение в окрестностях Соледара. По словам Пушилина, железнодорожная станция Соль уже находится под контролем ВС РФ, однако зачистка города от остаточного явления очага сопротивления ВСУ все еще не завершена.
«Сам Артемовск — тоже продолжается работа по нему. Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения», - заключил врио ДНР.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что освобождение Соледара открыло российским войскам путь для взятия Артемовска.
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