Из всех орудий: Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 74

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм пушек «Гиацинт-Б», самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», и экипажей многоцелевых ударных вертолетов.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллерийские расчеты крупнокалиберных 152-мм нарезных пушек 2А36 «Гиацинт-Б» нанесли гарантированное поражение позициям, технике и живой силе вооруженных сил Украины. От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут. Затем идет корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.

Экипажи боевых «Ночных охотников» и «Аллигаторов» взлетают в небо двойками, воздушно-поисковая штурмовая группа — всегда следом, на расстоянии, которое не мешает выполнять сослуживцам боевые задачи. Группа огневого прикрытия отправляется на очередную боевую задачу, на борту Ми-8 стрелки, пулеметчики и медик — в таком составе они сопровождают боевые вертолеты.

Защита воздушного пространства — главная задача зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Его можно использовать в любой точке земного шара — в пустыне, на суше, на море. Уникальность комплекса в том, что он может обнаружить сразу 30 видов целей — ракеты, беспилотники, самолеты, и уничтожить сразу несколько вражеских объектов.

Вести одновременный огонь расчет может сразу по четырем целям. Причем обнаружить можно как крупные объекты: крылатые и баллистические ракеты, так и бытовые обычные дроны. Военнослужащие видят на мониторах даже силуэты крупных птиц, но программа легко отличает их от беспилотников.

На каждом «Панцире» установлено по 12 ракет и два двуствольных зенитных автомата, которые способны поражать воздушные и наземные цели.

Тема:
Спецоперация
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